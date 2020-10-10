المؤسسة الليبية للإعلام تنعي الفنان أحمد الغزيوي

نعت المؤسسة الليبية للإعلام الفنان الكبير أحمد الغزيوي الذي وافاه الأجل بعد صراع طويل مع المرض.

وقال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو في بيان له “لقد كان الراحل الكبير أحمد الغزيوي علماً من أعلام الإبداع والفن وأستاذاً من أساتذة الإعلام الليبي وأحد نجومه الساطعة، قدم عصارة عمره وعمله للوطن الذي لم يستطع للأسف أن يقابل عطاءه بما يستحق من الاهتمام والإكرام لعله وقد رحل عن هذه الدنيا يجد عند خالقه ما يعوضه خيراً عن عطائه وصبره وعنائه”.

وأضاف “إن المؤسسة الليبية للإعلام وهي تؤبّن الفنان أحمد الغزيوي تتوجه إلى الدولة والحكومة والسلطات ذات الولاية والمسؤولية مطالبةً بإعطاء المبدعين حقهم من الاهتمام والعناية والرعاية خاصة عند المرض وعند العجز وعند الحاجة وذلك حق معلوم للمبدعين ولكل مواطني ليبيا لا خلاف عليه ولا مِراء فيه”.

وتابع بعيو “إن المؤسسة الليبية للإعلام إذ تعزي في الراحل أحمد الغزيوي السيدة حرمه الدكتورة فاطمة الحاجي وسائر أهله الكرام تدعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل الجنة مأواه والنعيم مثواه”.