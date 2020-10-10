تسجيل إصابات منخفضة بكورونا في ليبيا بسبب انخفاض عدد العينات المختبرة

أخبار ليبيا24

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا انخفاضًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خلال يوم الجمعة، لافتًا إلى أن هذا الرقم المنخفض جاء نتيجة انخفاض عدد العينات التي تم فحصها معمليًا.

وأعلن المركز، في نشرته اليومية حول الفيروس، تسجيل 318 عينة موجبة منها 196 جديدة و122 مخالطة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن تسجيل هذا العدد جاء بعد إجراء الفحوصات المعملية على 1507عينة استلمها من مختبرات مختلفة.

وأوضح، أن بعد فحص العينات بتقنية RT-PCR كانت النتائج، ظهور 1189عينة سالبة و318عينة موجبة.

ونوه المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن انخفاض عدد الحالات النشطة (الموجبة) يرجع إلى انخفاض عدد العينات التي تم فحصها معملياً ببعض المدن، وذلك بسبب الصعوبات اللوجستية والفنية التي تسببت في توقف بعض مختبرات صحة المجتمع عن العمل ليوم الجمعة.

ولفت المركز، إلى أن على رأس تلك الصعوبات انقطاع الكهرباء وعدم توفر الوقود خاصة في مناطق الجنوب.

هذا وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 338 حالة شفاء، في مناطق متعددة من ليبيا، كما أعلن تسجيل حالتي وفاة بسبب الفيروس.

وبهذه الأرقام الجديدة، أصبح إجمالي عدد الإصابات المسجلة لفيروس كورونا في ليبيا منذ سبعة أشهر، 41686 من بينها 17272 حالة نشطة و23791 حالة شفاء و623 حالة وفاة.

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