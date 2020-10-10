«التعايش السلمي» في اجتماع مجلس أعيان أوباري

بحث مجلس الأعيان ببلدية أوباري دعم برنامج التعايش السلمي الذي تشهده المدينة، والمحافظة عليه لفتح المجال أمام تنفيذ مزيد المشاريع التي يتطلب تنفيذها أوضاعاً أمنية مستقرة من خلال التتسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

وحسب الصفحة الرسمية لبلدية أوباري بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ناقش الاجتماع موضوع المبادرة التي تقدم بها أحد أعيان البلدية بشأن ضرورة رفع الغطاء الاجتماعي عن مَن يتسبب في زعزعة أمن واستقرار المدينة لدراستها لإمكانية وضعها موضع التنفيذ في الأيام المقبلة حرصًا منهم على سلامة كل سكان البلدية.

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وذكرت بلدية أوباري أن الاجتماع خلص إلى متابعة اللجان التي تم تكليفها بالتنسيق مع المجلس البلدي لمتابعة كل ما يتعلق بالجانب الاجتماعي في جميع مناطق البلدية.

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