أبرزها ليبيا.. الجيش التركي ينتشر على رقعة جغرافية واسعة خارج بلاده

قالت مصادر صحفية، إن الجيش التركي ينتشر على رقعة جغرافية واسعة خارج بلاده تصل إلى نحو 3 آلاف كيلومتر، وبدا أن إقليم ناغورني كاراباخ الانفصالي سيكون المنطقة الجديدة التي ينتشر فيها الأتراك عسكريا، ففي أواخر سبتمبر الماضي، اندلعت معارك بين أرمينيا وأذربيجان على خلفية إقليم ناغورني كاراباخ الانفصالي في الأخيرة، ودعت كل القوى الدولية تقريبا إلى وقف إطلاق النار فورا، باستثناء تركيا التي هبت لدعم حليفتها أذربيجان، وراحت تفرض الشروط المطلوبة لوقف المعارك.

وفي هذا الصدد، ذكرت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية، أنه في حال تدخل تركيا بشكل مباشر في الصراع بإقليم ناغورني كاراباخ، فسيكون ذلك أحدث حلقة في مغامرات أنقرة العسكرية في الخارج، وبالفعل، بدأت تركيا في التدخل بالصراع الدامي بالإقليم عبر تزويد أذربيجان بالأسلحة، كما اتهمت أرمينيا سلاح الجو التركي بالتورط في المعارك، علما بأن هناك قاعدة عسكرية تركية في هذه الدولة.

وأوضحت المصادر، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أرسل مئات المرتزقة السوريين من مناطق سيطرته في سوريا إلى أذربيجان للقتال إلى جانبه في المعارك، وهي الخطوة التي حدثت في ليبيا وسبقت تدخل تركيا المباشر هناك، حيث بلغ عدد المرتزقة السوريين المرسلين إلى أذربيجان نحو 1200 مسلح، غالبيتهم من المكون التركماني السوري، وينتمون إلى فصيلي “السلطان مراد” و”العمشات”.ورأت المجلة، أنه عوضا عن تحقيق الاستقرار في الإقليم، بدا أن أنقرة عازمة على دعم حليفتها باكو، الأمر الذي سيثير الناتو، كما أن سعي تركيا نحو ممارسة نفوذ أكبر في منطقة جنوب القوقاز، ليس مفاجئا، ففي حال حدث التدخل العسكري التركي، كنتيجة لاتساع دائرة المعارك، فإن انتشار أنقرة العسكري والاستراتيجي سيكون ممتدا على مساحة تزيد عن 3 آلاف كيلومتر.

ولفتت المجلة إلى أن القوات التركية والميليشيات الموالية شريط تنتشر على شريط يمتد من جنوب القوقاز إلى شمالي أفريقيا مرورا بالشرق الأوسط والخليج العربي والقرن الأفريقي، في مناطق عدة أبرزها ليبيا التي أرسل إليها أردوغان قوات برية وأخرى بحرية وفوق ذلك كله، و طائرات مسيرة، لدعم حكومة الوفاق غير المعتمدة برئاسة فائز السراج، مما أدى إلى تأزيم الوضع المتفجر أصلا هناك.

وبحسب المجلة، تسعى تركيا من خلال هذا الوجود العسكري لتحقيق مكاسب مادية، بينها عقود بمليارات الدولارات كاد النسيان يطويها، إلى جانب الاتفاق البحري الذي يعزز موقف تركيا للاستحواذ على مناطق واسعة في مياه المتوسط، حيث تتنازع أنقرة مع كل من نيقوسيا وأثينا للحصول على ثروات الغاز والنفط.

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