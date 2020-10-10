بعد أن حملها ترامب مسؤولية نشر الإرهاب في ليبيا .. بومبيو يتعهد بنشر مراسلات كلينتون قبل الانتخابات الأمريكية

تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تعهد بنشر مراسلات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، لتوضيح ما كانت تفعله أثناء توليها الوزارة في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

ومن جانبها أكدت مصادر صحفية أن العاملين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قالوا إن هذه الرسائل في حال نشرها ستُثبِت أنه ينبغي محاكمة كلينتون، مشيرة إلى أن ترامب كان قد وجه في وقت سابق انتقادات نادرة لاثنين من أقرب مساعديه هما بومبيو، والمدعي العام وزير العدل الأمريكي بيل بار، قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية.

وأشارت المصادر إلى أن ترامب طالب بأن يتخذ الوزيران إجراءات صارمة تجاه إدارة سلفه باراك أوباما، وكشف ما كان يتم من قبل المنتمين للحزب الديمقراطي وخاصة وزيرة الخارجية السابقة و مرشحة الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2016 هيلاري كلينتون.

ويشار إلى أن كلينتون كانت أحد أصحاب فكرة التدخل العسكري في ليبيا، و تنتمي إلى جناح الغزاة في السياسة الأمريكية، وعندما عينت وزيرة للخارجية في ولاية أوباما الأولى، أطلقت العنان لتلك الغريزة، لافته إلى أنها دفعت الرئيس الأمريكي باراك أوباما على الموافقة على قصف الناتو لليبيا.

كما أن الولايات المتحدة قامت بتوريد الأسلحة إلى المتمردين في ليبيا بصورة سرية، مؤكدة أن هناك معلومات تؤكد وقوف هيلاري وراء هذه العملية.

وكان ترامب قد صرح بأن هيلاري سبب الثقب الأسود في ليبيا الذي يمتص من دون تمييز مقاتلي “القاعدة” و”داعش” وغيرهما من المجموعات والتنظيمات الإرهابية.

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