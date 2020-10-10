خلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز.. شكري يؤكد موقف بلاده الداعم للحلول السياسية للصراعات بليبيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على موقف بلاده الداعم لأولوية الحلول السياسية للصراعات في ليبيا.

وتناول شكري خلال الاجتماع الافتراضي الوزاري لحركة عدم الانحياز، الذي انعقد على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة على موقف مصر الراسخ الداعم لأولوية الحلول السياسية للصراعات في ليبيا وسوريا واليمن، فضلاً عن ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية المحورية وفق قرارات الشرعية الدولية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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