عقوب يوصي بالاستعداد لمواجهة أي موجة ثانية محتملة لكورونا

قرر وزير الصحة سعد عقوب تشكيل لجنة فنية تتولى المرور على مراكز العزل السريري الطبي بالبلديات، للتأكد من حالة الجهوزية الكاملة لمواجهة حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا، تزامنا مع فتح الأجواء أمام الرحلات الدولية عبر المطارات الليبية.

عقوب طالب مديري مراكز العزل بضرورة وضع الإمكانيات اللازمة لعلاج مصابي كورونا ومراقبة حالات الإصابة خلال الأسبوعين القادمين لتقييم الموقف، واتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهة أي موجة ثانية محتملة خلال فصل الشتاء، كما طالب رؤساء اللجان الاستشارية الطبية في البلديات بوضع خطة للتعامل مع احتمالات حدوث موجة ثانية للفيروس.

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