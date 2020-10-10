الوطني لمكافحة الأمراض: ليبيا تسجل حالتي وفاة و 318 إصابة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تسجيل حالتين وفاة و 318 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيانه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،اليوم السبت، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورنا في ليبيا وصل إلى 41 ألفا و686 حالة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي أعداد الوفيات في ليبيا وصل إلى 623 حالة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

وأكد المركز استلام (1507) عينة، وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج: (1189) عينة سالبة، و (318) عينة موجبة منها ( 196 جديدة + 122 مخالطة).

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