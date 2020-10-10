أبو خليل: الجنوب مهدد بالتغيير الديموغرافي

أكد مفتاح أبو خليل عميد بلدية الكفرة السابق، أن الجنوب مهدد بالتغيير الديموغرافي، مؤكدا أن هناك أصحاب جنسيات أجنبية يسكنوا الجنوب بقوة السلاح في أكثر من مدينة.

وأفاد ابو خليل في تصريح صحفي، أن ما يحدث في الجنوب هو نفسه ما حدث من احتلال، لمدينة مرزق من القرعان، موضحا أن القرعان هم سكان شمال تشاد ويعرفون إعلاميا بـ”التبو” وأنهم تشاديون ينحدرون من قبائل القرعان التشادية.

وحذر أبو خليل، من أن الأمر ذاته كان سيحدث في الكفرة، إلا أن موقف أهالي الكفرة منع سيطرة المجموعات التشادية أو بقائهم في البلدية، مشددا على أن أهدافهم ما زالت قائمة بالسيطرة على الجنوب الليبي الغربي والشرقي.

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