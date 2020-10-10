الخارجية الفرنسية تشيد بلقاءات بوزنيقة وتؤكد: لا حل عسكري للصراع الليبي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن المبادرات الخاصة ببلدان المنطقة لرعاية نقاشات سياسية شاملة في ليبيا تعد ضرورية لإيجاد مخرج من الأزمة.

من جانبها، أكدت الناطقة باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، أنييس فون، أنه لا يوجد حل عسكري للصراع الليبي، بل الحل سيكون سياسيًّا، ويمر عبر التزام دول الجوار الليبي، وأن هذه الدول هي الأولى المعنية بالمخاطر التي تشكلها الأزمة الليبية على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأوضحت فون، أن دور باريس إزاء الفاعلين الليبيين يعتبر ضروريًّا، ويمكن أن يلعب دورًا في تحقيق الاستقرار، على عكس تدخلات القوى الخارجية.هذا، ورحبت فرنسا بتواصل جهود المملكة المغربية من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية في ليبيا، وذلك عبر الجهود الرامية إلى تيسير الحوار بين مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة في بوزنيقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24