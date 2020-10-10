عقوب يطالب باتخاذ الترتيبات اللازمة في المنافذ لمكافحة الوباء

وجه وزير الصحة سعد عقوب كافة مديري مكاتب الرقابة الصحية بالمنافذ الجوية، إلى اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة والاحترازية لمكافحة وباء كورونا، بعد فتح الأجواء للرحلات الدولية المغادرة والقاصدين لليبيا عبر المطارات.

كما طالب وزير الصحة كافة مديري مكاتب الرقابة الصحية بالتنسيق مع الوزارة لاستلام المستلزمات الطبية الضرورية لمكافحة هذه الجائحة، والاستعداد الكامل لتجنب حدوث موجة ثانية من الفيروس، مشيرا إلى أن هذه التعليمات جاءت للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية المطبقة بالمنافذ.

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