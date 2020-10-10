وزارة الدفاع التركية تعلن عن تدريب غطس لمليشيات «الوفاق» بالخمس

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، عن انطلاق تدريبات بحرية بمدينة الخمس الليبية للمليشيات التابعة لحكومة الوفاق.

وسيخضع عناصر المليشيات الليبيون لدورة في الغطس على أيدي مدربين أتراك بأوامر من رئاسة أركان القوات التركية المتمركزة في ليبيا، ومدتها 6 أسابيع.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن الدورة تأتي في نطاق اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية التي تقدمها تركيا لحكومة الوفاق الليبية.

ونشرت الوزارة عددا من الصور من التدريب، وكانت حكومة الوفاق وقعت مع تركيا مذكرتا تفاهم في المجال الأمني والبحري، في شهر نوفمبر 2019، تضمنت المذكرة الأولى إرسال قوات ومدربين أتراك إلى مناطق سيطرتها في ليبيا.