دي مايو: كلُّ جهودنا تنصبُّ حاليًا على تحرير الصيادين الإيطاليين في ليبيا

ليبيا – أكّد وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو أمس الجمعة أنّ كلّ الجهود الإيطالية تنصبُّ حاليًا على تحرير الصيادين الإيطاليين المحتجزين في ليبيا منذ أكثر من شهر.

دي مايو قال وفقًا لوكالة “آكي” الإيطالية :إنّ بلاده تواصل العمل ليل نهار، وتركّز جهودها في هذه الساعات على أبناء الوطن المحتجزين في ليبيا.

وأضاف أنّ الحكومة الإيطالية قامت بتفعيل جميع القنوات الدولية وتعمل بصمت وثقة، كما هو مطلوب في هذه المواقف لتحقيق أفضل نتيجة.

يأتي ذلك بعدما أعلنت إيطاليا على لسان دي مايو، إطلاق اثنين من مواطنيها اختُطفا في جنوب الصحراء الأفريقية.