بن شرادة يحذر من التغيير الديموغرافي في الجنوب

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إنّ الجنوب الليبي حدث فيه الكثير من التغيّرات الديموغرافية.

بن شرادة أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أنّ نحو 250 ألف من دول الجوار سكنوا في ليبيا، وأنّ الآلاف من هذه المجموعات تقاضوا مرتباتهم من وزارة الدفاع حيث تسيطر هذه المجموعات على الجنوب بقوّة السلاح التي سُلّحوا بها من الداخل الليبي.

ورأى أنّ مسألة توطين الأفارقة في الجنوب غير واردة إلا أنّ الخطورة تكمن في المُسلّحين الذين يسيطرون على المشهد هناك.

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