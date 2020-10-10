السراج يقبل أوراق اعتماد تسعة سفراء جدد

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم السبت تسعة سفراء جدد لدى ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن السراج تسلم خلال احتفالية أوراق اعتماد كل من السفير كريستوف مينبورغ سفيراً للنمسا، والسفير فرانشيسكو خافيير سفيراً فوق العادة ومفوضا لمملكة اسبانيا، والسفير خوسيه ساباديل سفيراً فوق العادة ومفوضاً للاتحاد الأوروبي، والسفير أسعد العجيلي سفيراً فوق العادة ومفوضاً لتونسية، والسفيرة جولي بروزان سفيرة غير مقيمة للدنمارك، والسفيرة أنا بلوك مازويير سفيرة غير مقيمة للسويد، والسفير كريستوف دي باسو سفيرا فوق العادة غير مقيم لبلجيكا، والسفير بيكا هوكا سفيراً مقيم لفنلندا، والسفيرة لينا ناتاشا لسيند سفيرة غير مقيمة لمملكة النرويج.

وألقى السفراء المعتمدون كلمات بالمناسبة عبروا خلالها عن عمق علاقات الصداقة التي تربط دولهم بليبيا، كما أكدوا على الحل السياسي للازمة الليبية واستبعاد الحل العسكري، وعلى دعم بلدانهم لجهود السراج لتحقيق السلام والاستقرار، كما عبر السفراء عن تطلعهم للعمل من أجل تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي.

من جانبه رحب السراج السفراء الجدد معرباً عن سعادته باستلام أوراق اعتمادهم، مثمناً مواقف دولهم الداعم لحكومة الوفاق الوطني ولتحقيق الأمن الاستقرار في ليبيا، مشيداً بدور الاتحاد الأوروبي في دعم مسار التسوية السياسية الذي يفضي إلى دولة مدنية ديموقراطية.

وأعرب السراج عن أمله في أن يعمل السفراء الجدد على تعزيز علاقات التعاون ، والمساهمة في مرحلة البناء والتنمية الاقتصادية، وبما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا ودولهم.