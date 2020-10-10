بوخليل: قبائل تشادية تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي في الجنوب الليبي

ليبيا – قال مفتاح بوخليل عميد بلدية الكفرة السابق إنّ الجنوب الليبي مهدّد بالتغيير الديموغرافي.

بوخليل بيّن في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أنّ ما يحدث في “فزان” هو نفسه ما حدث من “احتلال” لمدينة مرزق من “القرعان” وهم سكان شمال تشاد، ما يعرفون إعلاميًا بـ”التبو”، وهم تشاديون ينحدرون من قبائل القرعان التشادية، حسب قوله.

وأكّد على أنّ الأمر ذاته كان سيحدث في الكفرة، إلّا أن موقف أهالي الكفرة دفع دون سيطرة المجموعات التشادية أو بقائهم في البلدية، إلا أنّ أهدافهم ما زالت قائمة بالسيطرة على الجنوب الليبي الغربي والشرقي”فزان والكفرة”.

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