عميد بلدية تاجوراء: القضاء أعفانا من أعمال نظافة البلدية ونحمّل المسؤولية كاملة لشركة الخدمات

ليبيا – أبدى عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية اعتراضه على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في طرابلس، بوقف قرار المجلس الرئاسي ووزير الحكم المحلي بمنح البلديات الإذن بأعمال النظافة والتعاقد مع الشركات المحلّية المتخصّصة بأعمال النظافة.

بن عطية أعلن -بحسب المكتب الإعلامي التابع للبلدية- عن عدم مسؤولية بلدية تاجوراء عن أيّ خروقات في مجال النظافة وتحميل المسؤولية كاملة لشركة الخدمات العامّة.

وطالب بالاحتفاظ بكامل الحقّ للبلدية في المطالبة بالإسراع في نقل اختصاص النظافة للبلديات في أهمّ أعمالها، مضيفًا: “تخيلوا، حكم من المحكمة بوقف تنفيذ قرار.. وبعد حكم المحكمة هذا لا أعتقد بوجود لوم علينا في النظافة، مع أننا نسعى ليلًا ونهارًا لدعم أعمال النظافة بالبلدية”.

وأضاف: “من هنا إلى أن يمنحونا الاختصاص، فإنّ ما نقوم به هو تطوع وليس واجبًا قانونيًا، هذا الذي دائمًا نتكلم عنه وهو رفض نقل الاختصاص للبلديات وأهمها اختصاص النظافة”.

كما اختتم بالقول: “إنّ الحكم القضائي يعفي البلديات من تحمل مسؤولية وواجب أعمال النظافة بعيدًا عن فوضى تداخل الاختصاصات وتشابك العلاقات الذي يربك عمل البلديات”.

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