دغيم: أعضاء من مجلسي النواب والدولة يبحثان في القاهرة هذه الموضوعات

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية(خاص) |

10 October, 2020

أكد عضو مجلس النواب زياد دغيم أن أعضاء من مجلسي النواب والدولة سيعقدون اجتماعات في القاهرة لبحث المسار الدستوري والانتخابي في ليبيا.

وأوضح دغيم الذي يشارك في الاجتماعات في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن المسار الدستوري محدد في المواد من 51 إلى 55 من الاتفاق السياسي مبينا أنه جرى خلال اجتماع مونترو الاتفاق على إعطاء مجلسي النواب والدولة فرصة للاتفاق على توصيات بشأن المسار الدستوري والانتخابي مرجحا الوصول لاتفاق وسط بين الطرفين.

وأشار دغيم إلى أن مجلس النواب يدعم مبادرة رئيسه عقيلة صالح بإعادة تشكيل لجنة جديدة تضع دستورا جديدا فيما يؤكد مجلس الدولة أنه يريد الاستفتاء على مسودة الدستور الحالية

وأشار دغيم إلى أن مجلسي النواب والدولة لم يصدرا بعد قرارين بتشكيل وفدين للمشاركة في حوارات القاهرة التي سيحضرها أعضاء من هيئة صياغة مشروع الدستور كمستشارين للوفدين