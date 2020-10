أخبار ليبيا24 اعتمد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج صباح اليوم السبت تسعة سفراء جدد لدى ليبيا. وثمن السراج خلال احتفالية حضرها وزير الخارجية محمد سيالة مواقف دول السفراء الجدد الداعم لحكومة الوفاق الوطني ولتحقيق الأمن الاستقرار في ليبيا. وأشاد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بدور الاتحاد الأوروبي في دعم مسار التسوية السياسية […]

