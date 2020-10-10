صالح يؤكد لوزير التعليم ضرورة اتباع التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه وزير التعليم فوزي بومريز اليوم السبت على ضرورة اتباع كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة وباء كورونا المعتمدة من قبل اللجنة الطبية الاستشارية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن بومريز أطلع صالح على الخطة البديلة للعام الدراسي القادم 2020-2021م وما تتضمنه من إجراءات العودة الآمنة للدراسة.

وأعرب صالح عن ارتياحه للإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم مقدما التهنئة للوزارة وكافة المعلمين والمعلمات علي نجاحهم في تنفيذ إمتحانات شهادة مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.