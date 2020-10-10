سلم سفير تونس الجديد لدى ليبيا الأسعد العجيلي, اليوم السبت, أوراق اعتماده لرئيس حكومة الوفاق في طرابلس فائز السراج.

وتم, منذ نحو شهر, تعيين الأسعد عجيلي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية بليبيا, وذلك للمرة الأولى منذ عام 2014.

والعجيلي هو إطار سام بوزارة الخارجية التونسية وملم بالملف الليبي, حيث كلف بتاريخ يناير 2019 بإجراء دراسات وبحوث حول هذا الملف.

جدير بالذكر أنه تم غلق سفارة تونس في ليبيا في عام 2014, ولاحقا غلق القنصلية العامة في 2015, وذلك على خلفية تردي الأوضاع الأمنية واختطاف دبلوماسيين تونسيين هناك.