وزير التعليم بالحكومة الليبية يطلع “عقيله صالح” على الخطة البديلة للعام الدراسي المقبل

التقى وزير التعليم بالحكومة الليبية الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز، رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، اليوم السبت.

وأطلع “بومريز” “عقيله” خلال اللقاء علي الخطة البديلة للعام الدراسي القادم 2020-2021م وماتتضمنه من إجراءات العودة الآمنه للدراسة.

وأعرب “عقيله” عن ارتياحه للإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم، مؤكدا على ضرورة اتباع كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة وباء كورونا المعتمدة من قبل اللجنة الطبية الاستشارية.

وهنأ “عقيله” الوزارة وكافة المعلمين والمعلمات علي نجاحهم في تنفيذ امتحانات شهادة مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، متمنيا لهم التوفيق والسداد.