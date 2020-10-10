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غدامس تطلق رسالة “محبة وسلام” بأنامل الأطفال

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت في المركز الثقافي غدامس فعاليات مهرجان السلام بدورته العاشرة بمشاركة أكثر من 40 مدينة، وتحت شعار “ليبيا بكل الألوان بلد واحد هدف واحد توقيت واحد”.

وخلال المهرجان تم تجسيد نشاط معرض الرسم الحر للأطفال بإشراف جمعية أطفال غدامس وبمشاركة منتسبي منتدى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أطلق الأطفال العنان لأفكارهم، وذلك برسم لوحات عبرت عن السلام والمحبة.

في نهاية المهرجان تم إطلاق بالون السلام والذي يحمل شعارات ورسومات تم تجسيدها بأنامل الأطفال في رسالة مفادها ضرورة معانقة السلام كل أرجاء ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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