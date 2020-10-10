بعد قرار فتحها.. متطوعون يُعقمّون مساجد غدامس

يواصل فريق “رواد الخير للعمل التطوعي” مواكبة كل ما يهم المواطن في مدينة غدامس، وبالمجهودات الذاتية قام بإطلاق مبادرة لتعقيم المساجد الواقعة في نطاق بلدية غدامس وبشكل دوري.

ويأتي هذا العمل التطوعي استنادا إلى الخطاب الصادر من اللجنة العليا لمجابهة جائحة فيروس كورونا بشأن منح الإذن بفتح المساجد لأداء كافة الصلوات الخمس داخل المساجد مع الالتزام باتباع الإجراءات التي أصدرتها اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تستمر هذه المبادرة بشكل منظم ودائم لتشمل كافة المساجد مع تنظيف وتعقيم دورات المياه للمساجد وترتيب أماكن الوقوف للمصلين مع احترام مسافات التباعد.

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