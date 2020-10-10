الفساد الحكومي على طاولة جلسة حوارية في أوباري

نظم نشطاء المجتمع المدني في مدينة أوباري جلسة حوارية في بلدة الحطية لمناقشة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة لا سيما القطاعات المحلية والمجالس البلدية ضمن ثلاثة محاور بهدف القضاء على الفساد العام في ظل تفشي جائحة كورونا وغياب الجهات الرقابية.

وتناولت الجلسة نقاشا مستفيضا حول أسباب ظهور الفساد فى المؤسسات واستمراره دون وجود رادع من الجهات الرقابية وكيف أثر على حياة المواطن الذي فشل هو الآخر فى تصديه للمفسدين بسبب سيطرتهم على مفاصل الحكم دون تحقيق مبدأ العدل والمساواة فى الحقوق والواجبات.

في نهاية الجلسة خرج النقاش بحلول ربما تساهم في طي صفحة الفساد من خلال توعية المواطن بالقوانين واللوائح التي تضبط عمل المسؤول مع طرح فكرة تشكيل جسم رقابي يضم مجموعة من القانونيين والحقوقيين لمتابعة عمل القطاعات وكبح جماح الفساد خاصة في منظومة مكافحة تفشي وباء كورونا.

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