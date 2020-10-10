الخارجية الروسية: التحضير لحوار سياسي ليبي بحضور  100 سياسي من برقة وفزان وطرابلس

أفادت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأنه يجري التحضير لمنتدى للحوار السياسي في ليبيا، ومن المقرر أن يدعى إليه نحو 100 سياسي موثوق وشخصيات عامة من برقة وفزان وطرابلس.

وقالت زاخاروفا في بيان لها، إن الهدف من هذا المنتدى هو إعداد اتفاقيات حول إدارة انتقالية موحدة في ليبيا.

وأضافت أن مفتاح نجاح عملية التسوية الشاملة في البلاد هو شمولها، ولذلك يجب على جميع القوى السياسية المشاركة في المنتدى بما في ذلك أنصار النظام السابق.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الاجتماعات الليبية التي عقدت في بوزنيقة المغربية ومونترو السويسرية تسمح بالاتفاق على مبادئ تشكيل الهيئات الحكومية المستقبلية، موضحةً أن الأمم المتحدة مدعوة لتنسيق الجهود الدولية بشكل فعال لتقديم المساعدة لليبيين للتغلب على عواقب الأزمة.

هذا وأعربت الخارجية الروسية عن قلق موسكو من التأخير في تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.