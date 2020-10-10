عقيلة يوصي باتباع إجراءات وقاية التلاميذ من «كورونا» خلال لقائه وزير «تعليم الموقتة»

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد مع عودة الدراسة في المدارس التابعة للحكومة الموقتة، وذلك خلال لقائه مع وزير التعليم عبد الرحيك بومريز، اليوم السبت.

وأطلع بومريز، رئيس مجلس النواب على «الخطة البديلة للعام الدراسي القادم 2020-2021م وماتتضمنه من اجراءات العودة الآمنه للدراسة»، حسب صفحة وزارة التعليم بالحكومة الموقتة على موقع «فيسبوك».

وأعلن صالح عن «ارتياحه للاجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم، مؤكدا على ضرورة اتباع كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة وباء كورونا المعتمدة من قبل اللجنة الطبية الاستشارية». كما هنأ الوزارة وكافة المعلمين والمعلمات علي إجراء امتحانات شهادة مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

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