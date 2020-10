أبار ليبيا24 ناقش عمداء وممثلي البلديات، ورؤساء المجالس التسييرية بالمنطقة الوسطى والغربية أزمة الكهرباء وسبل الوصول لحلول لها وذلك في اجتماع عقد اليوم السبت بمقر ديوان بلدية مصراتة. وتناول الاجتماع الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، والحلول الممكنة لهذه الأزمة وخلص الاجتماع بتوصيات أهمها عقد اجتماع طارئ لعمداء البلديات مع المجلس الرئاسي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، وزير […]

