بلدية بنغازي تنهي أعمال تنفيذ مدرسة نموذجية متكاملة بـ”الكويفية”

تعمل بلدية بنغازي على إنهاء الأعمال المتعلقة بتنفيذ مدرسة نموذجية متكاملة بجميع مرافقها في منطقة الكويفية.

وبحسب منشور لبلدية بنغازي على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، تشمل أعمال المدرسة النموذجية تنفيذ 10 فصول، و3 معامل رئيسية، ومسرح كبير، بالإضافة إلى مكتبة وملاعب لكرة القدم واليد والطائرة، وغيرها من المرافق.

يشار إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار إلى مدينة بنغازي بهدف سد العجز في المدارس، وتخفيف كثافة الطلبة في الفصول الدراسية بمنطقة الكويفية.

وكانت مؤخرا قد أعلنت أيضا بلدية بنغازي، أنها تُواصل استكمال خط توصيل مياه الشرب لمنطقة قنفودة.

وأوضحت البلدية على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنه جاري استكمال خط توصيل مياه الشُرب من خزان المياه بمنطقة قاريونس إلى منطقة قنفودة بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.





