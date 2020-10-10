اكتشف 10 معلومات عن الفنان والإعلامي أحمد الغزيوي بعد وفاته

1 ) هو أحمد عمران الغزيوي من أبناء منطقة الهضبة البدري خريج معهد التمثيل بالقاهرة، ثم عمل في مجال الاداره. البرامج. التمثيل والإخراج المسموع والمرئيات. ويعتبر من مؤسسي المسرح الليبي.



2 ) يعتبر أحد الرواد المؤسسين للإذاعة والتلفزيون والمسرح الليبي في عام 1968م.

3 ) عمل في بداية مسيرته الفنية ممثلاً في الإذاعة تم على خشبة المسرح تم عمل مخرجاً إذاعياً تم مقدماً لبرامج خدمية مسموعة تهتم بقضايا المواطن .

4 ) كان أول ممثل ليبي ظهر في اليوم الأول من أفتتاح التلفزيون الليبي في يوم 1968/12/24م

5 ) عمل كموظف بالإذاعة منذ افتتاحها سنه 1960بشارع الزاوية وحتى العام 2011.

رئيس قسم التمثيل

رئيس قسم البرامج المسموعة لمدة عشر سنوات

رئيس قسم العلاقات العامة

موظف بوكالة الأنباء بروما لمدة ثلاث سنوات

رئيس قسم النصوص بالإذاعة المسموعة.

6 ) أنشأ الإذاعات المحلية بالزاوية طرابلس. ومصراته وتولى منصب مدير إذاعة طرابلس المحلية.

7 ) من الأعمال الإذاعية المسموعة

برنامج قصه وآية لعبد اللطيف الشريف ، وبرنامج «يوم جديد»، وبرنامج «سمعت وريت» لمدة 20 عاما

8 ) من بين الأعمال المرئية التي شارك فيها : منزل للبيع. مفيده. السوس. البحث عن شقة.

وفي إطار النشاط المسرحي

عضو مؤسس لفرقة الفنون الشعبية

عضو مؤسس للفرقة القومية للمسرح بطرابلس

عضو مؤسس للمسرح الوطني بطرابلس.

ومن الأعمال المسرحية التي شارك في بطولته : حسناء قورينا. راشامون. الزير سالم. تربعت. وطني عكا. البخيل لموليير. الخ

9) شارك في عديد المهرجانات العربية والدولية بالجزائر وتونس الأردن. سوريا. الكويت ومثل الإذاعة الليبية في اتحاد الإذاعات العربية وفي الاتحاد الأوروبي للاذاعات.

10) توفي يوم الثامن من اكتوبر 2020 بعد صراع طويل مع المرض ; ,قال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو في بيان له “لقد كان الراحل الكبير أحمد الغزيوي علماً من أعلام الإبداع والفن وأستاذاً من أساتذة الإعلام الليبي وأحد نجومه الساطعة، قدم عصارة عمره وعمله للوطن الذي لم يستطع للأسف أن يقابل عطاءه بما يستحق من الاهتمام والإكرام لعله وقد رحل عن هذه الدنيا يجد عند خالقه ما يعوضه خيراً عن عطائه وصبره وعنائه”.

وأضاف “إن المؤسسة الليبية للإعلام وهي تؤبّن الفنان أحمد الغزيوي تتوجه إلى الدولة والحكومة والسلطات ذات الولاية والمسؤولية مطالبةً بإعطاء المبدعين حقهم من الاهتمام والعناية والرعاية خاصة عند المرض وعند العجز وعند الحاجة وذلك حق معلوم للمبدعين ولكل مواطني ليبيا لا خلاف عليه ولا مِراء فيه”.

وتابع بعيو “إن المؤسسة الليبية للإعلام إذ تعزي في الراحل أحمد الغزيوي السيدة حرمه الدكتورة فاطمة الحاجي وسائر أهله الكرام تدعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل الجنة مأواه والنعيم مثواه”.