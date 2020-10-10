أعيان أوباري يبحث دعم برامج التعايش السلمي

عقد مجلس الأعيان ببلدية اوبارى اجتماعا لمناقشة دعم برامج التعايش السلمي الذي تشهده المدينة والمحافظة عليه.

وبينت بلدية أوباري عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى خلال الاجتماع متابعة ودعم برنامج التعايش السلمي الذى تشهده المدينة والمحافظة عليه لفتح المجال أمام تنفيذ مزيد من المشاريع التي يتطلب تنفيذها أوضاعا أمنية مستقرة من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المبادرة التي تقدم بها أحد أعيان البلدية بشان ضرورة رفع الغطاء الاجتماعي عن من يتسبب في زعزعة أمن واستقرار المدينة وبحث إمكانية وضعها موضع التنفيذ في الأيام المقبلة.

وخلص الاجتماع إلى متابعة اللجان التي تم تكليفها للتنسيق مع المجلس البلدي لمتابعة كل ما يتعلق بالجانب الاجتماعي في جميع مناطق البلدية.