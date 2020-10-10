لجنة الطاقة بالبرلمان الموازي تبحث أوضاع الكهرباء جنوب طرابلس

قامت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الموازي وعدد من النواب عن مدينة طرابلس اليوم السبت بزيارة تفقدية إلى مناطق جنوب العاصمة لمتابعة أوضاع الكهرباء في المنطقة.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب الموازي أن النواب استمعوا لعدد من المسؤولين في الشركة العامة للكهرباء بحضور رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة؛ الذين قدموا شروحا عن ظروف عمل الشركة في المنطقة المتضررة جراء اشتباكات العاصمة طرابلس، ومتطلبات الفرق الفنية العاملة بالمنطقة، كما تم الوقوف على أعمال الصيانة القائمة حاليا والمتمثلة في صيانة في أبراج نقل الطاقة.

وقامت اللجنة بزيارة حي الخلاطات المتضرر جراء اشتباكات العاصمة طرابلس، وزيارة حي المطبات والذي اشتكى سكانه من غياب الكهرباء لأربعة أشهر متواصلة، ولم تصلهم فرق الصيانة حتى الآن جراء الضرر الكبير بالأحياء الجنوبية للعاصمة طرابلس.