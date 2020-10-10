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عودة ظاهرة بيع البنزين على الطرقات في باطن الجبل

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجبرت الظروف المعيشية القاسية عددا من سكان باطن الجبل على العودة لبيع الوقود على الطرقات العامة وداخل مناطقهم.

واضطر هؤلاء السكان على هذا العمل نتيجة الحظر المفروض عليهم بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أدى إلى توقف المصارف ومحطات الوقود عن العمل

ويقوم الباعة ببيع جالون البنزين بـ 20 دينارا وهو ما دفع المواطنين للشكوى من ارتفاع سعره إلى جانب ارتفاع أسعار المعيشة بصفة عامة.

وعبّر مواطنون عن استيائهم من هذا الوضع الذي بات مصيرا نهايته مجهولة في ظل غياب الإدارة الفاعلة وانتشار فيروس كورونا وإغلاق محطات الوقود وغيرها من المشاكل اليومية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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