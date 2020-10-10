صنع الله في لقائه سفراء أوروبيين: يجب إبعاد مؤسسة النفط عن التجاذبات السياسية

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، سفراء دول الاتحاد الاوروبي (ايطاليا، والدنمارك، والسويد، والنمسا، وبلجيكا، واسبانيا، والنرويج، وفنلندا، وبولندا، وهولندا، والمجر)، في العاصمة طرابلس، اليوم السبت. وأكد خلال اللقاء ضرورة « إبعاد المؤسسة عن اية تجاذبات سياسية، كونها العمود الفقري والمورد الوحيد للدخل».

وقال صنع الله إنه من الواجب أن «تدار عائدات النفط بشكل عادل ومنصف للجميع، بما يكفل للشعب الليبي حياة كريمة له وللاجيال القادمة»، مضيفا أن مؤسسة النفط «هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة صناعة النفط في الدولة الليبية من جميع الجوانب، استكشافاً وانتاجاً و تكريرا و تصنيعا وتصديراً وتسويقاً، وذلك وفقاً لقانون النفط والتشريعات الليبية النافذة»، مشيرا إلى أن نحو 65 ألف موظف يعملون في قطاع النفط.

علاقات نفطية مع الشركات الأوروبية

وأشار إلى أن هذه الوظائف بما فيها من مهندسين وتقنيين وفنيين متخصصين في مختلف المجالات المتعلقة بالصناعة النفطية «تمثل جميع اطياف الشعب الليبي في كامل ربوع البلاد»، لافتا إلى وجود «علاقات نفطية كبيرة مع الشركات الاوربية النفطية الرائدة».

وشدد صنع الله على أن استقرار ليبيا وقطاع النفط فيها يسهم في استقرار جميع دول المنطقة، و من بينها دول الاتحاد الاوروبي «التي تربطها بليبيا علاقات اقتصادية قوية تمتد الى الــ 500 عام».

وتابع: « بعودة الاستقرار لليبيا سنتمكن جميعاً من تجاوز العديد من التحديات والعقبات الكبيرة، والتي من بينها ملف الهجرة غير الشرعية، كما نحتاج الى دعم دول الاتحاد الاوروبي في هذا الجانب، بالاخص عودة الاستقرار الامني والاقتصادي للجنوب الليبي الحبيب من خلال تأمين الحدود الجنوبية».

وقال بيان للمؤسسة إن سفراء دول الاتحاد الاوروبي أكدوا على «دعمهم الكامل واللامحدود للمؤسسة الوطنية للنفط للنهوض بالقطاع، وعودة العملية الانتاجية الى سابق عهدها، بما ينعكس على جميع مناحي الحياة بجميع مناطق ليبيا دون استثناء».

إعادة الإنتاج

وخلال الاجتماع، نقل صنع الله «صورة عن نشاط المؤسسة الوطنية للنفط في هذه المرحلة، باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الليبي، بالاضافة الى عمليات الصيانة الجارية ببعض الحقول، وعمليات إعادة الانتاج التدريجية بالحقول والمواقع النفطية ، وذلك تزامناً مع تحسن الاوضاع الامنية واللوجستية بتلك الحقول ، ضماناً لسلامة عاملي قطاع النفط بالدرجة الاولى ، وكذلك حفاظاً على المنشآت النفطية التي تمثل مقدرات الشعب الليبي»، وفق البيان.

وأضاف البيان أن سفراء الاتحاد الاوروبي عبروا عن «تقديرهم للجهد الكبير الذي قامت وتقوم به المؤسسة الوطنية للنفط طيلة الاعوام الماضية من خلال حفاظها على معدلات الانتاج دعماً للاقتصاد الوطني برغم الظروف الصعبة التي تواجهها الدولة الليبية، كما اشادوا بالدور الريادي الذي اتخذته المؤسسة وذلك باعتبارها الجهة السيادية الاولى في ليبيا التي انتهجت مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة من خلال نشرها لبيانات عوائد تصدير النفط بشكل شفاف ومهني منذ عام 2018»

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