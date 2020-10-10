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ليبيا موطئ لامتهان العصابات تهريب النفط والبشر.. ومدن الساحل الغربي تُعقد «صفقات مُحرمة»

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد مصدر أمني بجهاز الهجرة غير القانونية في ليبيا، امتهان بعض المليشيات عمليات تهريب البشر والنفط المدعوم من الدولة.

وأضاف المصدر أن غياب الأمن وانتشار الفوضى التي خلفتها الحروب، “تسبب في تحول غالبية مدن الساحل الغربي إلى نقاط هروب لمئات المهاجرين إلى أوروبا، وبتنا ننتشل جثث الضحايا من وقت لآخر، بعدما تلفظها أمواج المتوسط”.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية ، أن “بعض الميلشيات امتهنت عمليات التهريب، سواء في النفط المدعوم من الدولة أو المهاجرين عبر المتوسط إلى أقرب شاطئ أوروبي»، لافتاً إلى أن السيطرة على هذه الفوضى «سيستغرق بعض الوقت”.

وأكد المصدر الأمني أنهم تمكنوا من إفشال « عدة صفقات قبل ذلك، وانقاذ عشرات المهاجرين من العصابات الإجرامية، بعدما دفعوا قرابة 30 ألف دينار للفرد (الدولار يقابل 5.86 في السوق الموازية)».

وأشارت الصحيفة أن الرغبة في الفرار إلى أوروبا لم تعد مقصورة على المهاجرين فقط، فقد دخل الليبيون على «خط المغامرة»، هرباً من «الأوضاع الاقتصادية البائسة» في البلاد، من خلال عمليات متكررة، وفي أزمنة متقاربة.

وأضافت ففي زوارة وبعض مدن الساحل الغربي، أصبحت تُعقد «صفقات مُحرمة» بين سماسرة الهجرة والمهاجرين غير الشرعيين والعمالة الوافدة للهروب إلى أوروبا، مقابل مبالغ تصل إلى 40 ألف دينار ليبي.

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  • الأتحادالأفريقي بدوله الخمس والعشرين يجب أن تكون لديه خطوة شجاعة كافيةةللتصرف مع الحكومة الليبية لحل هذه المشكلة دون إشراك أي أطرااف من اوروبا ـ أوروبا الأن تعمل مع عصابات لتسميم الافارقة و تخريب دول الشمال الافريقي سواءء بالتلوث البحري ومخلفات الحروب أو بجلب الاسلحة لمجرمي الحرب لحساب دول أخرى في الشرق الاوسط .

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