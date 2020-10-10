عاجل ليبيا الان

اجتماعي القربولي : نرفض مؤتمر سرت ونفوض الدكتور سيف الإسلام للم شمل الليبيين

تم النشر منذُ 3 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعرب المجلس الاجتماعي لقبائل منطقة القربولي، الجمعة، عن رفضه لمؤتمر سرت، وتفويضه للدكتور سيف الإسلام القذافي، لقيادة المرحلة المقبلة في ليبيا.

وقال المجلس في بيان نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن مشائخ وأعيان قبائل منطقة القربولي يرفضون بشدة ما يحدث من تحضير من بعض الخونة والعملاء من القبائل الليبية في مؤتمر سرت الذي سيعقد بعد أيام بأجندة خارجية.

ودعا المجلس، الدكتور سيف الإسلام القذافي، لقيادة المصالحة الوطنية الشاملة ولم شمل الليبيين وحقن الدماء. مؤكدا أنه ضد أي شخص يريد تقسيم ليبيا، لأن ليبيا لحمة وطنية واحدة لا شرقية ولا غربية ولا جنوبية ولا خطوط حمراء، مشددا على أن ليبيا بلد واحد بقيادة الدكتور سيف الإسلام القذافي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • وين اصلا ياخرفان اصلا سيف الاسلام القذافى انها وسيلة رخيصة لبقاء اللخوان فى السلطة اطول فترة ممكنة العبوا غير عصفور فى اليد خير من عشرة على الشجرة

    رد