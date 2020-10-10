مطالبة بتوفير احتياجاتها..ثورة الفقراء في سبها ترفض التهميش وتقسيم البلاد

طالب عدد من النشطاء في مؤسسات المجتمع المدني في مدينة سبها، البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالتدخل والضغط على الحكومتين لأجل توفير مقومات وأساسيات الحياة بالمنطقة الجنوبية.

وأكد النشطاء في مظاهرة خرجت تحت شعار ثورة الفقراء، انعدام أغلب الأساسيات في الجنوب بسبب تخاذل وتقاعس الحكومتين شرقا وغربا عن تلبية أبسط حقوق المواطنين.

وأفاد المتظاهرون في بيان بأن بعض الأزمات التي يعانون منها، هي أزمة الوقود والغاز، موضحين أن مبيعات السوق السوداء انتعشت، وأصبح أصحابها محميين ويتم غض الطرف عن ممارساتهم حتى صاروا أثرياء .

ومن بين أزمات الجنوب حسب بيان ثورة الفقراء، تفاقم مشكلة مياه الصرف الصحي بمدينة سبها، مما أدى إلى سوء الأحوال الصحية للسكان لانتشار الحشرات والروائح الكريهة وطفو مياه المجاري في الشوارع، إضافة إلى اختلال وانعدام الأمن، وانتشار الجريمة والسطو المسلح، مبينين أن المواطنين يهاجرون من الجنوب بحثا عن الأمان لهم ولذويهم خاصة وأن المحاكم والنيابات مقفلة والسجون غير مفعلة ورجال الشرطة والأمن مهددون.

وأكد المتظاهرون، انتشار الفساد وسوء استغلال السلطة للاستيلاء على مخصصات المال العام، من بين الأزمات أيضا، على الرغم من تناولها عدة مرات عبر وسائل الإعلام إلا أن تلك التجاوزات لم تتقف.

وأكد المتظاهرون أن الجنوب يعد في معزل عن بقية المناطق الليبية، مشيرين إلى رفضهم لتجزئة وتقسيم البلاد، مطالبين بحقوقهم في صرف مرتباتهم ورفع انقطاع الكهرباء وتوفير الوقود والغاز لمركباتهم واحتياجات منازلهم .

وأشار المتظاهرون إلى أن ثروات ليبيا مصدرها الجنوب الذي يعاني أبناؤه من التهميش والحرمان من قبل عصابات الجريمة المنظمة والمتحكمة في الدولة التي تعاني من الفشل الذريع.

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