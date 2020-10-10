عاجل// الاتحاد الأوروبي: مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق تنتهك حقوق دول الجوار

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم السبت، أن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق غير المعتمدة تنتهك حقوق دول الجوار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24