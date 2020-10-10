عاجل// الاتحاد الأوروبي: مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق تنتهك حقوق دول الجوار

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم السبت، أن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق غير المعتمدة تنتهك حقوق دول الجوار.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أكد الاتحاد الأوروبي اليوم السبت، أن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق غير المعتمدة تنتهك حقوق دول الجوار.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
نحن فى زمن القوة وبعد رسم الخطين الحمر المصرى والفرنسى فليشرب اردوغان من البحر وهو اول من يعرف انها ليست اتفاقية بل بصمة من عميله السراج على بياض للاتراك وهى والعدم سواء لان اى اتفاقية بجد تحتاج لدراسة خبراء من البلدين ثم تعرض على المجلس الرئاسى بكامل اعضائه التسعة ثم البرلمان وهذا لم يحدث وليشرب اردوغان من اابحر بعد رسم خطين حمر الاقتراب منهما يعنى الهلاك
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