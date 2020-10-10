ممثلو البلديات بالمنطقة الوسطى والغربية يهددون «الوفاق» حال عدم سرعة حل أزمة الكهرباء

وجه عمداء وممثلو البلديات ورؤساء المجالس التسييرية بالمنطقة الوسطى والغربية، خلال اجتماعهم في بلدية مصراتة لبحث أزمة الكهرباء، تهديدا إلى حكومة الوفاق في حالة عدم حل الأزمة التي يعاني منها جميع المواطنين في تلك البلديات.

وحث عمداء وممثلو البلديات ورؤساء المجالس التسييرية بالمنطقة الوسطى والغربية، وفقا لبيان مرئي لهم، السلطات المعنية على ضرورة حل مشكلة انقطاع التيار على مدن ليبيا، مما أثر سلبا في شتى مناحي الحياة.

وطالب المجتمعون باجتماع طارئ ومشترك يضم عمداء بلديات ورؤساء المجالس التسييرية ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومحافظ المصرف المركزي بطرابلس ووزراء الداخلية والمالية والتخطيط، ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

واختتموا البيان المرئي بأنهم اختاروا مندوبين عن البلديات المجتمعة لإتمام ما سيسفر عنه الاجتماع المشترك حول بحث حلحلة أزمة الكهرباء، وأنه في حالة عدم الاستجابة فإن ردود أفعالهم ستكون بقدر معاناة المواطن إن لم تكن أشد، وفقا للبيان.