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مجلس بلدي جديد في غات يتسلّم مهامه

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مقر المجلس البلدي في مدينة غات صباح السبت مراسم التسليم والاستلام بين المجلس البلدي غات السابق والمجلس الجديد بعد أن أنهت اللجنة المشكلة المكلفة من وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوفاق أعمالها بالخصوص.

وقال القيمون على مراسم التسليم والاستلام إن اللجنة المكلفة أذنت بالإعلان عن المجلس المنتخب الجديد بعد أن اختتمت خطوات تنفيذ مهامها في جرد كل المعاملات السابقة المتعلقة بالمجلس البلدي السابق على أكمل وجه.

وأشرفت على الاحتفالية الجمعية الليبية “وابني غريب” للعمل الأهلي وحضر المراسم لفيف من منتسبي المجتمع المدني في مدينة غات وضواحيها إلى جانب أعيان وحكماء المدينة وجمع من أهالي البلدية في أجواء مثلت الوجه الحسن للتداول السلمي للسلطة – حسب القيمين على الحفل .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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