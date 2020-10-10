ليبيا تُفضّل “ماليزيا وتركيا وأمريكا” لتعليم طلبتها

كشفت منظمة اليونسكو مؤخرًا عن إحصائيات التعليم العالي في الخارج بمختلف أنحاء العالم، وأي الدول هي الأكثر استقبالًا لطلاب العلم وأين يذهب طلاب كل دولة.

ومن المفاجئ أن دولتين عربيتين ضمن أكثر خمس دول تستقطب الطلاب العرب، وهما المملكة العربية السعودية والمملكة الهاشمية الأردنية.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول استقطابًا للطلاب العرب، حيث يدرس هنا أكثر من 81 ألف طالب عربي، وفي المركز الثاني فرنسا 68 ألف طالب، ثم الأردن 34 ألف، أما السعودية فيوجد فيها أكثر من 33 ألف طالب عربي، واحتلت تركيا المركز الخامس حيث تضم 23 ألف طالب عربي تقريبًا.

أما من حيث عدد الطلاب الذين يتم إرسالهم إلى الخارج لإكمال تعليمهم، فإن السعودية تتصدر هذه القائمة عربيًا لعام 2019 حيث أرسلت أكثر من 84 ألف طالب، تليها سوريا بـ 53 ألفا، ثم المغرب 51 ألفًا.

وتحتل ليبيا المركز الرابع عشر في القائمة، حيث أرسلت 11 ألف و 574 طالبًا، 3242 منهم ذهبوا لإكمال دراستهم في ماليزيا، و1943 في تركيا و 1229 طالب في الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبها تعد جزر القمر هي الدولة العربية الأولى من حيث نسبة إرسال طلابها للتعليم في الخارج، حيث ترسل 6414 طالب لكل مليون، تليها الكويت ثم فلسطين ثم مصر ثم الصومال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية