السراج يقبل أوراق اعتماد “أسعد العجيلي” سفيرا لتونس و8 سفراء من دول الاتحاد الأوروبي

قبل رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فائز السراج، السبت، أوراق اعتماد “أسعد العجيلي” سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية التونسية و8 سفراء جدد هم سفراء الاتحاد الأوروبي وألمانيا وبلجيكا والدنمارك والنرويج وبولندا والسويد وفنلندا.

وأكد السفراء المعتمدون خلال كلمات لهم على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية واستبعاد الحل العسكري.

وأثني السراج على موقف دول السفراء من أجل العمل على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مشيدا بدور الاتحاد الأوروبي في دعم مسار التسوية السياسية الذي يفضي إلى دولة مدنية ديمقراطية، على حد تعبيره.

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