قبائل زليتن تعلن رفضها مؤتمر سرت وتفوض الدكتور سيف الإسلام القذافي لإنقاذ ليبيا وإعادة الاستقرار إليها

أعلن المجلس الاجتماعي لقبائل زليتن، أمس الجمعة، تفويض الدكتور سيف الإسلام القذافي لقيادة ليبيا وإنقاذها من الفوضى التي تمر بها.

وأكد المجلس في بيان له أن الدكتور سيف الإسلام لديه من القدرة السياسية والاجتماعية ما يمكنه من إنقاذ ليبيا والليبيين من الفتن التي يمرون بها، وكذلك إعادة للبلاد هيبتها وأمنها واستقرارها وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وشدد المجلس على رفضه المؤتمر المقرر انعقاده بعد أيام في مدينة سرت، واصفا ممثلي القبائل الذين سيحضرون هذا الاجتماع بالعملاء مشددا على رفضه أي أجندة خارجية وأي تدخل في تقسيم ليبيا والمس بأمنها واستقرارها.

ودعا البيان إلى الحفاظ على ليبيا وحدة وطنية واحدة تجعل من البلاد دولة واحدة شرقية ولا غربية، مع ترسيخ الأمن فيها والخروج بها إلى بر الأمان، مبينا أن الشعب الليبي عانى من إذلاله وإيلامه من أجل تحقيق مكاسب شخصية وأوهام زائفة.

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