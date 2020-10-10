الاتحاد الأوروبي: نقف وراء عملية برلين لإنهاء الأزمة الليبية ولن يكون هناك حل سوى بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم السبت أن أعضائه متحدون وراء عملية برلين من أجل إنهاء الأزمة الليبية، مشددا على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية للوصول إلى حل سياسي لهذه الأزمة.

وأوضح الاتحاد في بيان أن رئيس بعثته لدى ليبيا قدم أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة إلى جانب سفراء كل من النمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وإسبانيا والسويد والنرويج.

وأضاف البيان أن سفراء الاتحاد الأوروبي والنمسا وبلجيكا والدانمارك وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد والقائمون بأعمال سفارة المجر وهولندا وبولندا، إلى جانب سفير النرويج، عقدوا اجتماعات مشتركة في طرابلس مع السراج، ووزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وأشار البيان إلى أن السفراء أكدوا على أهمية المشاركة الكاملة في جميع مسارات عملية برلين التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق دائم ومستدام لوقف إطلاق النار، واستعادة احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة في جميع أنحاء البلاد، وإعادة توحيد المؤسسات المالية، والرفع الكامل للحصار النفطي في جميع أنحاء ليبيا، واستئناف الحوار السياسي.

وشدد السفراء على أن الاتحاد الأوروبي متحد وراء عملية برلين كخيار وحيد لإنهاء الأزمة الليبية ومعاناة السكان المدنيين في ليبيا، مضيفين أن ذلك لتجنب المزيد من زعزعة الاستقرار في ليبيا والمنطقة.

وأوضحوا أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى حل سياسي للأزمة الحالية يقود البلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية، مجددين دعوتهم لجميع القادة الليبيين للمشاركة بحسن نية في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة.

ورحب السفراء بالإعلان عن عقد جلسة مباشرة للجنة العسكرية المشتركة، بتوجيه من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومتوقعين من الجانبين أن يختتما عملهما بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

ولفتوا إلى أنهم رحبوا بالجهود الأخيرة لاستئناف إنتاج النفط والعمل في الوقت ذاته على تحقيق إدارة منصفة وشفافة لعائدات النفط بين جميع مناطق البلاد، وحثوا محاوريهم على المضي قدمًا دون مزيد من التأخير في إجراء الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك إعادة توحيد المؤسسات المالية في البلاد.

وناقشوا أيضا إنجازات عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى قيمتها المضافة في ضوء المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ومنع تهريب النفط، وأن هذه العملية أداة محايدة تحت تصرف المجتمع الدولي وستواصل الإسهام في عودة السلام إلى ليبيا.

ولفت الاتحاد إلى أن مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم الحدود القضائية البحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى، ولا تمتثل لقانون البحار ولا يمكن ان تترتب عليها أي عواقب قانونية على الدول الأخرى.

وأشار السفراء إلى أن الاتحاد الأوروبي، مستعد لاتخاذ تدابير تقييدية ضد أولئك الذين يقوضون ويعرقلون العمل على المسارات المختلفة لعملية برلين، بما في ذلك تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وكذلك أولئك الذين يعملون ضد المحاولات الجارية لإصلاح السلطات الأمنية، أو يستمرون في نهب أموال الدولة أو ارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.

وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تدهور الوضع الإنساني، والذي تفاقم بسبب التدهور المتسارع في انقطاع الكهرباء، والتهديد الإضافي الذي تشكله جائحة فيروس كورونا في ليبيا، مُشددين مجددًا على التزامهم بمساعدة ليبيا في مواجهة هذه التحديات.

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