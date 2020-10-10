المجلس البلدي الجديد يتسلم مهامه في مدينة غات

شهد مقر المجلس البلدي في مدينة غات، اليوم السبت، مراسم التسليم والاستلام بين المجلس البلدي غات السابق، والمجلس الجديد بعد أن أنهت اللجنة المشكلة المكلفة من وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوفاق أعمالها بالخصوص.

وقال المقيمون على مراسم التسليم والاستلام إن اللجنة المكلفة أذنت بالإعلان عن المجلس المنتخب الجديد بعد أن اختتمت خطوات تنفيذ مهامها في جرد كل المعاملات السابقة المتعلقة بالمجلس البلدي السابق على أكمل وجه.

حضر المراسم لفيف من منتسبي المجتمع المدني في مدينة غات وضواحيها إلى جانب أعيان وحكماء المدينة وجمع من أهالي البلدية.

جدير بالذكر أن بعثة الأمم المتحدة كانت قد هنأت مؤخرا أعضاء المجالس البلدية الذين تم تنصيبهم مؤخراً في غات وككلة ومصراتة، وذلك في بيان، قالت فيه الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني وليامز: “أهنئ رؤساء البلديات المنتخبين بطريقة ديمقراطية، وأتمنى لهم النجاح في سعيهم إلى تعزيز الوحدة والتماسك الاجتماعي والرفاه الاقتصادي لناخبيهم.” وفق قولها.

وأضافت “ويليامز” في بيانها: “أشجع رؤساء البلديات الجدد على تعزيز وممارسة المشاركة الشاملة في عمليات اتخاذ القرار مع ضمان المشاركة الفعالة للنساء والجماعات الأقل تمثيلاً” على حد تعبيرها.