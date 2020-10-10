البحرية التركية تقوم بتدريب قوات الوفاق على الغوص بمدينة الخمس

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، قيام القوات البحرية التركية بتدريب قوات تابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة على فنون الغوص خلال دورة تأهيلية لمدة 6 أسابيع.

وقالت وزارة الدفاع التركية في تغريدة عبرصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إنها تواصل تدريب القوات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بين تركيا والوفاق.

وأضافت وزارة الدفاع التركية أن قيادة القوات البحرية التركية تقوم بتدريب قوات الوفاق على الغوص، لافتة إلى أن التدريبات ستستمر لمدة 6 أسابيع في مدينة الخمس.

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