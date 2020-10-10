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شكري: الحل السياسي في ليبيا أولوية لمصر

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدد وزير خارجية مصر سامح شكري التأكيد على موقف بلاده في دعم أولوية المسار السياسي والحوارات لحل الصراع الذي تشهده ليبيا ودور مصر في هذه المسارات .

وجاءت تأكيدات شكري خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الافتراضي لدول حركة عدم الانحياز، الذي التأم على هامش الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة.

وأكد شكري على الموقف المصري الذي وصفه بالراسخ في دعم المسارات والحلول السياسية للصراعات التي تشهدها الدول العربية الثلاث ليبيا وسوريا واليمن، بالإضافة إلى ضرورة الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية بما يحقق تطلعات شعب فلسطين المشروعة في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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