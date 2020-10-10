سبها توقع اتفاقية شراكة مع مركز جنوب ليبيا للدراسات وبحوث الهجرة لدعم و تمكين الشباب

أعلن بلدية سبها ، السبت، أن المجلس البلدي وقع اتفاقية شراكة وتعاون مع مركز جنوب ليبيا للدراسات وبحوث الهجرة في إطار دعم و تمكين ومشاركة الشباب.

وقالت بلدية سبها في منشور لها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك إن الغرض من اتفاقية الشراكة تحقيق أهداف العمل المشترك ببناء قاعدة بيانات تفصيلية ومقاربات جديدة في التفكير وتوسيع دوائر النقاش والوعي المجتمعي .

وأضافت البلدية أن الجنوب الليبي هي أولى المحطات والمناطق المستقبلة للمهاجرين الغير شرعيين إلى أوروبا أوالمقيمين في ليبيا بشكل عام والجنوب الليبي بشكل خاص.

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