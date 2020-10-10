بلديات الوسطى والغربية تطالب بضرورة حل أزمة الكهرباء

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حث عمداء وممثلو البلديات ورؤساء المجالس التسييرية بالمنطقتين الوسطى والغربية، السلطات المعنية على ضرورة حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي على مدن ليبيا مما أثر سلبا في شتى مناحي الحياة.

جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الذي عقده عمداء وممثلي البلديات ورؤساء المجالس التسييرية اليوم الخميس بمدينة مصراتة تحت شعار “الكهرباء أزمة وسبل علاجها”.

وهدد العمداء والممثلون ورؤساء بلديات بالمنطقتين الوسطى والغربية، أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم فإن ردود أفعالهم ستكون بقدر معاناة المواطن وأشد، على حد تعبيرهم.

وطالب البيان، باجتماع طارئ ومشترك يضم عمداء بلديات ورؤساء المجالس التسييرية ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومحافظ المصرف المركزي بطرابلس ووزراء الداخلية والمالية والتخطيط، ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

واختتم البيان، بضرورة اختيار مندوبين عن البلديات المجتمعة لإتمام ما سيسفر عنه الاجتماع المشترك حول بحث حلحلة أزمة الكهرباء.

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