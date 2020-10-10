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مباحثات ليبية مرتقبة في القاهرة بشأن المسار الدستوري

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

من المقرر أن تستضيف القاهرة، الأحد، اجتماعات ليبية لممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وأعضاء من هيئة صياغة الدستور، تتواصل على مدار أيام ثلاثة، لمناقشة المسار الدستوري في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتأتي هذه الاجتماعات بعد أن أجرى السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مباحثات في القاهرة مع مدير المخابرات المصرية، عباس كامل؛ حول دعم منتدى الحوار السياسي الليبي وسبل تهدئة الأوضاع في ليبيا.

وكانت السفارة الأميركية لدى ليبيا، قد أشارت إلى أن وكيل وزارة الخارجية الأميركية “ديفيد هيل”، أشاد بجهود الأمم المتحدة والجهود الليبية لاستئناف منتدى الحوار السياسي الليبي الهادف إلى رسم الطريق إلى الانتخابات الوطنية.

وأكدت الولايات المتحدة أنها “ستواصل إشراك أصحاب العلاقة من جميع أطراف النزاع، داخليًا وخارجيًا، لوقف القتال والتوصل إلى اتفاق سلام”.

يشار إلى أن ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة توصلا الأسبوع الماضي إلى تفاهمات مهمة بشأن آليات تعيين شاغلي المناصب السيادية وفق المادة 15 من الاتفاق الليبي الموقع في الصخيرات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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